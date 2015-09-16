Покос травы

Покос травы — это мероприятие, проводимое на земельном участке в целях улучшения его эстетического вида, обеспечения противопожарной безопасности строений и сооружений или же подготовки площадей перед дальнейшим проведением на них работ по благоустройству и строительству.

Покос травы в СПб и ЛО

Покос травы — довольно трудоёмкий и утомительный процесс, требующий определённых навыков, терпения и времени, а также наличия соответствующего оборудования, расходных материалов к нему и спецодежды. Наша компания предлагает услуги по покосу травы и её уборке с территории Вашего участка. Работы производятся квалифицированными и опытными специалистами, использующими современные триммеры и газонокосилки в соответствии со спецификой ландшафта. Все заказы выполняются предельно качественно и в сжатые сроки.

Цена покоса травы

Цена покоса зависит от нескольких факторов:

  • площадь участка,
  • высота травы,
  • плотность произрастания (густота) травы,
  • удалённость объекта от Санкт-Петербурга,
  • особенности участка: рельеф, заболоченность, количество препятствий (постройки, деревья, кусты и т.п.),
  • необходимость сохранения растительных элементов существующего ландшафта,
  • наличие на участке опасных растений, например, борщевика.

Экономьте своё время и силы, закажите профессиональный покос травы и уже на следующий день Вы будете наслаждаться аккуратным видом своего участка!

Цена на покос травы
Вид работ Цена за м²
Покос травы высотой до 0,5м от 5р. Заказать
Покос травы высотой более 0,5м от 6р. Заказать
Покос сухой травы от 6р. Заказать
Стрижка травы газонокосилкой от 4р. Заказать
Уборка скошенной травы от 4р. Заказать
Обработка участка гербицидами от 10р. Заказать
Прополка приствольных кругов от 50р. Заказать
Вывоз скошенной травы 5р. Заказать

Также наша компания предлагает следующие виды услуг:

  • Озеленение территорий (посадка деревьев и кустарников).
  • Устройство газонов.
  • Сезонное обслуживание газонов.
  • Стрижка кустов.
  • Валка деревьев.
  • Корчевание пней.
  • Борьба с борщевиком и другими сорняками.
  • Комплексное обслуживание садов.
  • Культивация и выравнивание участков.
  • Поставка плодородного грунта.
  • Подготовка грунта под посев.
  • Уборка территорий от травы и мусора.
  • Прочие работы по благоустройству участков.

Мы даём гарантию на все виды работ.

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ

Полезные статьи:

Отзывы о нашей работе:

Заказывала благоустройство садового участка — настил газона под ключ. Качеством выполнения довольна. Работали доброжелательные ребята, чувствуется, что опытные. После окончания работ получила исчерпывающую информацию по обслуживанию газона. Спасибо большое! НатальяЛен.область, Лампово, 09.06.2016
Благодарю вашу компанию за отличную работу! На выходных привели в порядок мой заброшенный, заросший участок, его теперь и не узнать, глаз радуется. Ирина НиколаевнаЛО, Ропша, 03.07.2018
Господа, пожалуй, присоединюсь к позитивным отзывам в адрес вашей компании)) Вы, действительно, работаете на уровне, что, увы, в наше время встречаю не часто. ВиталийЛО, п.Вырица, 22.07.2016
Благодарю бригаду Александр+Алексей за покос высоченной травы на моём участке. Приехали вовремя, работали усердно и профессионально, дали много советов по благоустройству. Светлана АнатольевнаЛО, Белоостров, 19 июля 2017г
Благодарю ваших ребят, которые сегодня за несколько часов привели в идеальный порядок мой немаленький, ужасно заросший газон! Отдельное спасибо бригадиру за умелую организацию процесса и дельные советы по уходу за растительностью! Рустам АлиевЛО, Лебяжье, 29.06.2018
Благодарю за спил деревьев и корчёвку 22 июня в Молодцово! ОлегЛен.область, Молодцово, 23.06.2017
Благодарим за чудесный рулонный газон в Парголово. Двор совершенно преобразился 🙂 Надежда ПименоваСПб, Парголово, 27.08.2018
Прошлым летом заказывал настил газона на даче 20 соток, всё сделали здорово, участок было прямо не узнать! Сейчас трава на газоне взошла как обещали, заказал сезонное обслуживание. Спасибо! Всем рекомендую эту компанию. Дмитрий Иванович16.05.2016
Спасибо за работы по расчистке участка в Ваганово! ЛидияЛО, Ваганово, 10.08.2017
Пользуюсь услугой СЕЗОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОНА с прошлого лета. Самой этим заниматься нет ни желания, ни времени, ни сил. Трудолюбивые и доброжелательные работники, безупречная стрижка газона. Довольна. Рекомендую тем, кто приезжает на дачу отдыхать, а не работать. Кстати, посев газона тоже заказывался здесь. Татьяна Ивановап.Романовка, 24.06.2018
Заказывала валку трёх большущих деревьев на своём огороде. Бригада приехала вовремя, как обещали, всё сделали за полдня. Довольна, спасибо! Наталья ИгоревнаЛО, Приозеский р-н, п.Лосево, 16/07/2016г.
Большое спасибо вашим ребятам за помощь! Особо впечатлила расчистка участка за 2 дня!! Честно говоря, сначала не верилось) В общем будем рекомендовать друзьям и знакомым. Виктория и Роман СавельевыЛенобласть, Сосново, 08.10.2018
Заказывал в июне этого года устройство газона; старый газон, который укладывала другая компания прошлым летом, — провалился местами и пожелтел. Остался очень доволен. Работы заняли около 10 дней, но сам видел, что выполнялись с соблюдением технологии и качественно: снятие старых слоев, укладка новых с протравкой сорняков, утрамбовкой и т.д. Цена укладки газона СЕНОКОСПРО невысока относительно предложений конкурентов, но качество, повторюсь, очень высокое. В общем — рекомендую всем садоводам и дачникам! Антон СеменовичЛО, Павлово, 31.07.2016
В начале мая сделали заказ посевного газона на участке, представлявшем собой бывший кусок леса. Работы выполнены очень оперативно, но досконально. Сейчас уже хорошо виден результат — участок не узнать. Хорошо, когда люди знают своё дело, большое спасибо! Игорь НиколаевичЛО, п.Орлино, 16.06.2018
В июне ваши специалисты делали нам на даче рулонный газон под ключ, прошло почти 2 месяца, делимся впечатлениями. Трава прижилась быстро, качество отменное, всё ровно, участок не узнать. Мы очень довольны, соседи, приходящие в гости, ахают. В общем газон получился на «отлично»! Большое спасибо! Наталья, ВладимирЛО, Тосно, 08.08.2017г.
Не ожидали такого засушливого лета, чуть не погубили свой чудо-газон. Благодарим ваших спецов за работу по его спасению и инструктаж по дальнейшем обслуживанию! Приятно иметь дело с профи, обязательно будем обращаться. Семья РодионовыхЛенобласть, Токсово, 15.07.2018
Благодарю вашу компанию за спил деревьев и корчевку пней в моём саду в Кингисеппе! Фёдор ИвановичЛО, г.Кингисепп, 29.06.2016
СПАСИБО за покос травы в Синявино! ЕленаЛО, Кировскийр-н, Синявино, 10.07.2016
Две недели назад восстановили мне газон, который сеяла др.компания, и который плохо взошел после зимы. Результат превзошёл мои ожидания: газон уже сейчас лучше, чем был прошлым летом!!! Спасибо! Особая благодарность бригаде Александр-Иван! ЛеонидЛО, п.им.Морозова, 22.05.2016
Благодарим за оперативную расчистку участка! Илья и Анна Карпенко, ЛО, п.Синявино, 12.06.2017
Хочу поблагодарить вашу компанию за профессиональный посев газона в Белоострове 30.07.2017. Всё проросло, получилось просто супер! Спасибо!!! 🙂 ЕленаЛО, Белоостров, 07.09.2017
Второй сезон работаю с вашей организацией. Прошлым летом делали мне расчистку участка после покупки, в мае этого года решил заказать газон. Всё на 5+. Спасибо! Андрей ИвановичЛО, ПГТ Б.Ижора, 18.06.2018
Большое спасибо за расчистку и благоустройство моего участка — с нулевого цикла до идеального газона, т.е., что называется, под ключ! В следующем году продолжим работы на участке, только с вами. Николай ВладимировичЛО, Ропша, 12.08.2018
Заказывал валку деревьев, спил кустов, а также их уборку и вывоз. Работы было много, но всё выполнено за 2 дня, как обещали. Работают профессионально, цены на перечисленные работы ниже, чем в других компаниях. Рекомендую садоводам и дачникам. АндрейЛО, ПГТ Большая Ижора, 02.08.2017
Сезонное обслуживание садового участка май-сентябрь 2016 года — всё было на «отлично», благодарим! семья СемёновыхЛенобласть, п.Токсово, 30.09.2016
Хочу выразить благодарность за отличную работу этим летом. Действительно профессионалы и отвечаете за то, что делаете. Будем работать и дальше. Спасибо! Иван АнтоновичЛенинградская обл., Н.Ропша, 23.09.2018
Благодарим за стрижку газона на даче! Сделали просто идеальный газон — недорого, профессионально и оперативно. Вера Семёновна, Дмитрий ИвановичЛО, Гатчинский район, Дивенская, 01.06.2016
С покосом газона и уборкой достаточно большой территории нашего сада ребята справились хорошо. Аккуратно, быстро и вежливо. Благодарим!) Галина АфанасьевнаЛО, Гатчина, 12.05.2016
Ребята молодцы, полностью очистили от насаждений мой участок всего за 2 дня! Усердные работники, профессиональный инструмент, трудились практически без перерывов. Респект!) ЖеняЛО, Вырица, 09/07/2016
Заказывала в «СенокосПРО» расчистку территории и посев газона под ключ. Всё сделано отлично. Бригады очень понравились — трудолюбивые русские ребята, знающие своё дело. Татьяна ИвановаЛО, пос.Романовка, 27.06.2017
Очень довольна качественно выполненной работой команды Сенокос ПРО! Быстро откликнулись и помогли с покосом травы. Рекомендую всем… ЛюдмилаЛО, Лесколово, 07.09.2017
Была нужна расчистка участка в Лесколово, 12 лет там не был, получилось 10 соток леса. Позвонил, заказал, уже на следующий вечер принимал работу. Если честно, не ожидал такой оперативности, всё вырублено, вычищено, вывезено — за день!!! Большое спасибо!!! РоманЛО, Лесколово, 17.07.2017

НАПИСАТЬ ОТЗЫВ