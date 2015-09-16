Покос травы — это мероприятие, проводимое на земельном участке в целях улучшения его эстетического вида, обеспечения противопожарной безопасности строений и сооружений или же подготовки площадей перед дальнейшим проведением на них работ по благоустройству и строительству.
Покос травы — довольно трудоёмкий и утомительный процесс, требующий определённых навыков, терпения и времени, а также наличия соответствующего оборудования, расходных материалов к нему и спецодежды. Наша компания предлагает услуги по покосу травы и её уборке с территории Вашего участка. Работы производятся квалифицированными и опытными специалистами, использующими современные триммеры и газонокосилки в соответствии со спецификой ландшафта. Все заказы выполняются предельно качественно и в сжатые сроки.
Цена покоса травы
Цена покоса зависит от нескольких факторов:
- площадь участка,
- высота травы,
- плотность произрастания (густота) травы,
- удалённость объекта от Санкт-Петербурга,
- особенности участка: рельеф, заболоченность, количество препятствий (постройки, деревья, кусты и т.п.),
- необходимость сохранения растительных элементов существующего ландшафта,
- наличие на участке опасных растений, например, борщевика.
Экономьте своё время и силы, закажите профессиональный покос травы и уже на следующий день Вы будете наслаждаться аккуратным видом своего участка!
|Вид работ
|Цена за м²
|Покос травы высотой до 0,5м
|от 5р.
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|Покос травы высотой более 0,5м
|от 6р.
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|Покос сухой травы
|от 6р.
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|Стрижка травы газонокосилкой
|от 4р.
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|Уборка скошенной травы
|от 4р.
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|Обработка участка гербицидами
|от 10р.
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|Прополка приствольных кругов
|от 50р.
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|Вывоз скошенной травы
|5р.
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Также наша компания предлагает следующие виды услуг:
- Озеленение территорий (посадка деревьев и кустарников).
- Устройство газонов.
- Сезонное обслуживание газонов.
- Стрижка кустов.
- Валка деревьев.
- Корчевание пней.
- Борьба с борщевиком и другими сорняками.
- Комплексное обслуживание садов.
- Культивация и выравнивание участков.
- Поставка плодородного грунта.
- Подготовка грунта под посев.
- Уборка территорий от травы и мусора.
- Прочие работы по благоустройству участков.
Мы даём гарантию на все виды работ.