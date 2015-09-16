Покос травы

Заказывала благоустройство садового участка — настил газона под ключ. Качеством выполнения довольна. Работали доброжелательные ребята, чувствуется, что опытные. После окончания работ получила исчерпывающую информацию по обслуживанию газона. Спасибо большое! Наталья Лен.область, Лампово, 09.06.2016

Благодарю вашу компанию за отличную работу! На выходных привели в порядок мой заброшенный, заросший участок, его теперь и не узнать, глаз радуется. Ирина Николаевна ЛО, Ропша, 03.07.2018

Господа, пожалуй, присоединюсь к позитивным отзывам в адрес вашей компании)) Вы, действительно, работаете на уровне, что, увы, в наше время встречаю не часто. Виталий ЛО, п.Вырица, 22.07.2016

Благодарю бригаду Александр+Алексей за покос высоченной травы на моём участке. Приехали вовремя, работали усердно и профессионально, дали много советов по благоустройству. Светлана Анатольевна ЛО, Белоостров, 19 июля 2017г

Благодарю ваших ребят, которые сегодня за несколько часов привели в идеальный порядок мой немаленький, ужасно заросший газон! Отдельное спасибо бригадиру за умелую организацию процесса и дельные советы по уходу за растительностью! Рустам Алиев ЛО, Лебяжье, 29.06.2018

Благодарю за спил деревьев и корчёвку 22 июня в Молодцово! Олег Лен.область, Молодцово, 23.06.2017

Благодарим за чудесный рулонный газон в Парголово. Двор совершенно преобразился 🙂 Надежда Пименова СПб, Парголово, 27.08.2018

Прошлым летом заказывал настил газона на даче 20 соток, всё сделали здорово, участок было прямо не узнать! Сейчас трава на газоне взошла как обещали, заказал сезонное обслуживание. Спасибо! Всем рекомендую эту компанию. Дмитрий Иванович 16.05.2016

Спасибо за работы по расчистке участка в Ваганово! Лидия ЛО, Ваганово, 10.08.2017

Пользуюсь услугой СЕЗОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОНА с прошлого лета. Самой этим заниматься нет ни желания, ни времени, ни сил. Трудолюбивые и доброжелательные работники, безупречная стрижка газона. Довольна. Рекомендую тем, кто приезжает на дачу отдыхать, а не работать. Кстати, посев газона тоже заказывался здесь. Татьяна Иванова п.Романовка, 24.06.2018

Заказывала валку трёх большущих деревьев на своём огороде. Бригада приехала вовремя, как обещали, всё сделали за полдня. Довольна, спасибо! Наталья Игоревна ЛО, Приозеский р-н, п.Лосево, 16/07/2016г.

Большое спасибо вашим ребятам за помощь! Особо впечатлила расчистка участка за 2 дня!! Честно говоря, сначала не верилось) В общем будем рекомендовать друзьям и знакомым. Виктория и Роман Савельевы Ленобласть, Сосново, 08.10.2018

Заказывал в июне этого года устройство газона; старый газон, который укладывала другая компания прошлым летом, — провалился местами и пожелтел. Остался очень доволен. Работы заняли около 10 дней, но сам видел, что выполнялись с соблюдением технологии и качественно: снятие старых слоев, укладка новых с протравкой сорняков, утрамбовкой и т.д. Цена укладки газона СЕНОКОСПРО невысока относительно предложений конкурентов, но качество, повторюсь, очень высокое. В общем — рекомендую всем садоводам и дачникам! Антон Семенович ЛО, Павлово, 31.07.2016

В начале мая сделали заказ посевного газона на участке, представлявшем собой бывший кусок леса. Работы выполнены очень оперативно, но досконально. Сейчас уже хорошо виден результат — участок не узнать. Хорошо, когда люди знают своё дело, большое спасибо! Игорь Николаевич ЛО, п.Орлино, 16.06.2018

В июне ваши специалисты делали нам на даче рулонный газон под ключ, прошло почти 2 месяца, делимся впечатлениями. Трава прижилась быстро, качество отменное, всё ровно, участок не узнать. Мы очень довольны, соседи, приходящие в гости, ахают. В общем газон получился на «отлично»! Большое спасибо! Наталья, Владимир ЛО, Тосно, 08.08.2017г.

Не ожидали такого засушливого лета, чуть не погубили свой чудо-газон. Благодарим ваших спецов за работу по его спасению и инструктаж по дальнейшем обслуживанию! Приятно иметь дело с профи, обязательно будем обращаться. Семья Родионовых Ленобласть, Токсово, 15.07.2018

Благодарю вашу компанию за спил деревьев и корчевку пней в моём саду в Кингисеппе! Фёдор Иванович ЛО, г.Кингисепп, 29.06.2016

СПАСИБО за покос травы в Синявино! Елена ЛО, Кировскийр-н, Синявино, 10.07.2016

Две недели назад восстановили мне газон, который сеяла др.компания, и который плохо взошел после зимы. Результат превзошёл мои ожидания: газон уже сейчас лучше, чем был прошлым летом!!! Спасибо! Особая благодарность бригаде Александр-Иван! Леонид ЛО, п.им.Морозова, 22.05.2016

Благодарим за оперативную расчистку участка! Илья и Анна Карпенко, ЛО, п.Синявино, 12.06.2017

Хочу поблагодарить вашу компанию за профессиональный посев газона в Белоострове 30.07.2017. Всё проросло, получилось просто супер! Спасибо!!! 🙂 Елена ЛО, Белоостров, 07.09.2017

Второй сезон работаю с вашей организацией. Прошлым летом делали мне расчистку участка после покупки, в мае этого года решил заказать газон. Всё на 5+. Спасибо! Андрей Иванович ЛО, ПГТ Б.Ижора, 18.06.2018

Большое спасибо за расчистку и благоустройство моего участка — с нулевого цикла до идеального газона, т.е., что называется, под ключ! В следующем году продолжим работы на участке, только с вами. Николай Владимирович ЛО, Ропша, 12.08.2018

Заказывал валку деревьев, спил кустов, а также их уборку и вывоз. Работы было много, но всё выполнено за 2 дня, как обещали. Работают профессионально, цены на перечисленные работы ниже, чем в других компаниях. Рекомендую садоводам и дачникам. Андрей ЛО, ПГТ Большая Ижора, 02.08.2017

Сезонное обслуживание садового участка май-сентябрь 2016 года — всё было на «отлично», благодарим! семья Семёновых Ленобласть, п.Токсово, 30.09.2016

Хочу выразить благодарность за отличную работу этим летом. Действительно профессионалы и отвечаете за то, что делаете. Будем работать и дальше. Спасибо! Иван Антонович Ленинградская обл., Н.Ропша, 23.09.2018

Благодарим за стрижку газона на даче! Сделали просто идеальный газон — недорого, профессионально и оперативно. Вера Семёновна, Дмитрий Иванович ЛО, Гатчинский район, Дивенская, 01.06.2016

С покосом газона и уборкой достаточно большой территории нашего сада ребята справились хорошо. Аккуратно, быстро и вежливо. Благодарим!) Галина Афанасьевна ЛО, Гатчина, 12.05.2016

Ребята молодцы, полностью очистили от насаждений мой участок всего за 2 дня! Усердные работники, профессиональный инструмент, трудились практически без перерывов. Респект!) Женя ЛО, Вырица, 09/07/2016

Заказывала в «СенокосПРО» расчистку территории и посев газона под ключ. Всё сделано отлично. Бригады очень понравились — трудолюбивые русские ребята, знающие своё дело. Татьяна Иванова ЛО, пос.Романовка, 27.06.2017

Очень довольна качественно выполненной работой команды Сенокос ПРО! Быстро откликнулись и помогли с покосом травы. Рекомендую всем… Людмила ЛО, Лесколово, 07.09.2017